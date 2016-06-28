Yargıtay, MHP kurultayındaki tüzük değişikliğini tescillemedi

MHP’de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun ardından bir önemli karar da Yargıtay’dan geldi. Yargıtay, parti içi muhalefetin 19 Haziran’da düzenledikleri kurultaydaki tüzük değişikliklerini tescillemedi. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da MHP olağanüstü kurultayına ilişkin kararına yapılan itirazla ilgili olarak bugün kararını açıklayacak

MHP Genel Merkezi avukatı Yücel Bulut, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tüzük Değişikliklerinin Parti Tüzüğüne İşlenmesine ilişkin talepleri reddetmiştir” dedi. Yargıtay, tüzük değişikliğine ilişkin incelemesini, iptal davası sonrası yapacağı bildirildi.