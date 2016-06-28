T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay, MHP kurultayındaki tüzük değişikliğini tescillemedi

Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Haziran'da yapılan tüzük değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı

28 Haziran 2016 18:16

MHP’de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun ardından bir önemli karar da Yargıtay’dan geldi. Yargıtay, parti içi muhalefetin 19 Haziran’da düzenledikleri kurultaydaki tüzük değişikliklerini tescillemedi. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da MHP olağanüstü kurultayına ilişkin kararına yapılan itirazla ilgili olarak bugün kararını açıklayacak

MHP Genel Merkezi avukatı Yücel Bulut, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tüzük Değişikliklerinin Parti Tüzüğüne İşlenmesine ilişkin talepleri reddetmiştir” dedi. Yargıtay, tüzük değişikliğine ilişkin incelemesini, iptal davası sonrası yapacağı bildirildi.

ETİKETLER

YargıtayMHP tüzük incelemesiiptal davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24