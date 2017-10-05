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Yaralı baykuş, kartal ve pelikan tedaviye alındı

Vahit İŞBAŞARAN-Nuri ÇAĞLAR/KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde yaralı halde bulunan baykuş ile orman kartalı ile Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde bir pelikan, tedavi altına alındı

05 Ekim 2017 16:32

Vahit İŞBAŞARAN-Nuri ÇAĞLAR/KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde yaralı halde bulunan baykuş ile orman kartalı ile Tekirdağ\'ın Şarköy İlçesi\'nde bir pelikan, tedavi altına alındı.
Kırklareli\'nde yaralı bulunan bir alaca baykuş ile 1 orman kartalı tarafından ilgili kurumlara teslim edildi. Orman ve Su İşleri Kırklareli İl Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı olarak şube müdürlüğümüze getirilen bir alaca baykuş (Strixaluco) ve İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi\'ne getirilen büyük orman kartalı (Clangaclanga) tedavi edilmek üzere şube müdürlüğümüz tarafından İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne gönderilmiştir. Yaralı baykuş ile orman kartalı tedavileri tamamlandığında tabii yaşam alanlarına salınacaklar\" denildi. 
PELİKAN SANDALLARIN ARASINA SIKIŞTI
Tekirdağ\'ın Şarköy İlçesi\'nde  bir pelikan sandalların arasında sıkışmış halde bir vatandaş tarafından görüldü. Vatandaşın haber verdiği itfaiye ekipleri  pelikanı bulunduğu yerden kurtardı. Şarköy Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı\'na götürülen pelikana burada veterinerler tarafından kontrol edildi. Şarköy Hayvan Dostları Derneği Başkanı Filiz Işık, \"İtfaiye ekiplerinin bize getirdiğinde pelikan uçamıyordu. Veterinerlerin ilk yaptığı kontrollerinde herhangi bir yaraya rastlanmadı. Tekirdağ Milli Parklar İl Müdürlüğü\'ne bilgi verdik. Pelikanı gelip buradan alarak gerekli müdahalesini yapacaklar\" dedi.

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