Araştırma: Akıllı telefonlar adım atmaya teşvik ediyor

Avustralya’da yapılan araştırmalarda akıllı telefon adım sayma uygulamalarının kullanıcıların fiziksel aktivite seviyelerini artırdığı belirlendi.

British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan araştırmaya göre, akıllı telefon kullananların, kullanmayanlara göre aktivite seviyelerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

7 bin 454 kullanıcıdan elde edilen verileri birleştiren araştırmada, Avustralyalı uzmanlar, teknolojilerin aktivite seviyelerinde küçük ve orta dereceli bir değişikliği tetiklemede başarılı olduğu sonucuna vardı.

Çalışmanın sonucunda akıllı telefonlar ile fitness uygulamaları ve giyilebilir aktivite izleyicilerini kullananların, kullanmayanlara göre günlük ortalama 1850 adım daha fazla attığı ortaya çıktı.

Ayrıca fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi nedeniyle giyilebilir teknolojik ürünler ile uygulamaların, hareketsizliğin neden olduğu kardiyovasküler hastalıklar ve kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu belirlendi