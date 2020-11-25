Yandex, yeni akıllı hoparlörünü piyasaya sürecek

Rus Yandex şirketi, Station Max isimli yeni akıllı hoparlörünü piyasaya süreceğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Yandex tarafından yapılan açıklamada, Station Max isimli yeni bir akıllı hoparlörü piyasaya sürecekleri belirtildi. Açıklamaya göre yeni ürünün görünüşü ilk Station ile aynı, ancak ses kalitesi daha iyi.

Film ve diziler için Dolby Audio fonksiyonu bulunan ve 4K video destekli Station Max, sesli komutun yanı sıra kumanda ile de kullanılabiliyor. Ürünün güçlü üç yönlü ses özelliğinin yanı sıra bir LED ekranı bulunuyor.

Hoparlör için şu an internet üzerinden ön sipariş verilebiliyor, satışların 1 Aralık’ta başlaması planlanıyor. Ürünün fiyatı ise 16.990 ruble (225 dolar).