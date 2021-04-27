Yandex'ten yeni servis: Belgeler

Rus teknoloji şirketi Yandex, metin, tablo ve sunumların düzenlenmesini sağlayacak 'Belgeler' adlı yeni ücretsiz servisinin tanıtımını yaptı.

Yandex'in tanıtımını yaptığı, metin, tablo ve sunumların düzenlenmesini sağlayacak 'Belgeler' adlı yeni ücretsiz servis docx, xlsx ve pptx formatlarını destekliyor ve daha eski sürümleri de bu formatlara dönüştürüyor.

Sputnik'in haberine göre 'belgeler' hizmeti, bilgisayarlar ve akıllı telefonlardaki web sürümlerinde çalışıyor, platforma şu anda kullanıcıların bir kısmı erişebiliyor, fakat kısa süre sonra tüm kullanıcılar hizmetten yararlanabilecek.

Hizmet, farklı kullanıcılara aynı dosya üzerinde çalışma imkanı sağlıyor, bunu yapmak için diğer kullanıcıya ilgili linki göndermek yeterli oluyor.

Link üzerinden dosya çalışması yapmak için Yandex'in kayıtlı kullanıcısı olma zorunluluğu bulunmuyor, ayrıca gereklilik halinde 'bulut' üzerinden dosyanın eski haline ulaşılabiliyor.

Hizmetlerin tümü artık 'Yandex 360' başlığı altında toplanıyor ve 'Posta', 'Disk', 'Telekonferans', 'Takvim', 'Notlar' ve 'Messenger' uygulamalarını içeriyor.