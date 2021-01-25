Yalova’da Alevi ailelerin evleri işaretlendi

Yalova'da Alevi ailelerin yaşadığı evler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce işaretlendi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Demir, "Toplumun sinir uçları ile oynanıyor" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Alevilere ait 5 eve çarpı işareti konularak, duvarlara ‘Alevi’ yazıldı. Ailelerin işaretlemeyi fark etmesinin ardından mahalleye gelen polisler soruşturma başlattı.

Evi işaretlenenlerden Ali İhsan Gültekin’in ‘Dede’ olduğu belirtildi.

"Alevileri kışkırtan bu ırkçılığa karşıyız"

Konuya ilişkin Pir Haber Ajansı’na konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Demir, saldırıyı kınayarak, “Toplumun sinir uçları ile oynanıyor. Alevileri kışkırtan bu ırkçılığa karşıyız. Bu sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.