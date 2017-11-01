Yalnız yaşayan Fatma nine, yakacak derdine düştü

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE\'nin İkizdere İlçesi Güneyce Köyü\'ndeki evinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Fatma Yılmaz, kışlık yakacak ihtiyacı için sel sularının sürüklediği odunları topluyor. Yılmaz\'ın ilerlemiş yaşına rağmen sırtladığı odun yükü ile yürümesi, görenlerin yüreğini burktu.

İkizdere İlçesi Güneyce Köyü\'ne inip çıkamayan Fatma Yılmaz, Çarşı Mahallesi\'nde aylık 350 liraya kiraladığı evde yalnız yaşıyor. Ölen eşinden kalan dul aylığı ile tüm ihtiyaçlarını kendisi gören Yılmaz, yemeğini yapıyor, sobasını yakıyor. Yakacak ihtiyacı için satın aldığı odunlarla kışı çıkaramayacağını düşünen Fatma Yılmaz, sel sularının sürüklediği ve kızının dere kenarında biriktirdiği odunları topluyor. Yılmaz\'ın ilerlemiş yaşına rağmen sırtladığı odun yükü ile yürümesi, görenlerin yüreğini burktu.

HAYATI ÇİLE DOLDU

5\'i kız, 3\'ü erkek 8 çocuk sahibi Fatma Yılmaz\'ın hayat hikâyesi de yürek burktu. Eşi gurbette çalışırken bağ bahçe işleri yapan Yılmaz\'ın, evine giden yol olmadığı yıllarda sırtında taşıdığı erzaklarla çocuklarını büyüttüğü öğrenildi. 19 yıl önce eşini kaybeden Yılmaz\'ın 11 yıl önce de oğullarından birinin intihar ettiği ortaya çıktı.

\'8 EVLAT BÜYÜTTÜM AMA YALNIZ YAŞIYORUM\'

Kızlarının evinde rahat edemediğini, gelinlerinin de kendisini istemediğini söyleyen Fatma Yılmaz, \"Eşimden kalan maaşı alıyorum. Bunun 350 lirası kiraya gidiyor. Kızlarım evli, onlar evine beni alamaz. Gelinlerim de beni istemediği için oğullarımın da yanına gidemiyorum. Gelinlerim beni arayıp sormuyor. Kim bakacak bana? Mecbur ben de yalnız yaşıyorum. 8 evlat büyüttüm. Hepsini arkamda taşıdım. 50 yıl sırtımda su, erzak taşıdım. Hep çalıştım, onları büyüttüm. Eşim gurbete giderdi ve uzun süre gelemezdi. 5 tane ineğim vardı; sütten yağ, peynir yapardık\" dedi.

Fatma Yılmaz\'a odun yardımı sözü veren komşuları, Yılmaz\'ın köye inip çıkamadığı için kızlarının yakınında ev kiraladığını söyledi. Komşular, Yılmaz\'ın her ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirtti.



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