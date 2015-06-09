Akdoğan'dan HDP'ye: Dağdan gelip bağdakini mi kovacaklar

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP'yi eleştirerek "Bazı HDP'lilerin en sevdiği söz 'sus, konuşma'. Bizde sıfatı olanlar değil fikri olanlar konuşur. Dağdan gelip bağdakini mi susturacaklar? Bu kadar tahammülsüz, eleştiriye kapalı bir anlayış istediği kadar oy alsın demokrat olamaz. Konuşan Türkiye'ye susturucu takmaya çalışıyorlar" dedi.

Akdoğan, "Bu kadar tahammülsüz, eleştiriye kapalı bir anlayış istediği kadar oy alsın demokrat olamaz. Konuşan Türkiye'ye susturucu takmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.





Akdoğan'ın tweetleri şöyle: