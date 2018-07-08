Yaklaşık iki yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ahmet Turan Alkan: Ülkem adına artık daha ümitvârım

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarlarından Ahmet Turan Alkan, yaklaşık 2 yıl tutukluğunun ardından geçen cuma (6 Temmuz 218) günü görülen duruşmada 'silahlı terör örgütü üye olmak' iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında tahliyesine karar verilen Altan, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkem adına artık daha ümitvârım" dedi.

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Ahmet Turan Alkan'ın sosyal medya adresinden yaptığı açıklaması şöyle:

"Tahliyeme sevinen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, yakınlarıma, eski okuyucularıma kalbi minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

Kalbimin yarısı Silivri’de kaldı. Buruk duygularla ayrıldım Silivri’den. Gazeteci arkadaşlarımın tamamı hürriyetine ve sevdiklerine kavuşana kadar burukluğum geçmeyecek, dinmeyecek.

Tahliye kararımız Türkiye’de hukuk devletinin, adaletin, iyi ve güzel şeylerin hâlâ bir yerlerde var kalabildiğinin tescili oldu. Ülkem adına artık daha ümitvârım.

Türkiye’nin demokrasi ve hukukta çağdaş dünya standartlarına hızla döneceğine inancım büyük. Demokratik standart ve haklar hepimiz için kesinlikle bir lüks değil. Hava, su, ekmek gibi en kaçınılmaz ihtiyaç.

Haksızlığa ve gadre uğramış biri olarak yargının bağımsız ve tarafsızlığına inancım büyüdü. Kardeşlikten, birbirimize dayanıp güvenmekten, kırgınlıkları unutup sevgiyi yeniden yeşertmekten başka çaremiz yok.

Yarının Türkiye’sinde toplumsal mutabakatın önemini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Barış olsun!.. Hep barış olsun!..

Tahliye kararımız Türkiye’de hukuk devletinin, adaletin, iyi ve güzel şeylerin hâlâ bir yerlerde var kalabildiğinin tescili oldu. Ülkem adına artık daha ümitvârım."