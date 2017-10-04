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Dünya

Yahoo: Çalınan hesap sayısı aslında 3 milyar

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Yahoo’yu dört ay önce 4

04 Ekim 2017 14:31

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Yahoo’yu dört ay önce 4.48 milyar dolara satın alan Verizon, Ağustos 2013’te gerçekleşen veri ihlalinin daha önce rapor edilenden çok daha büyük olduğunu ve 3 milyar hesabın tümünün veri hırsızlığından etkilendiğini açıkladı. Bu rakam tarihteki en büyük veri ihlali olarak kayıtlara geçiyor.
Yahoo geçtiğimiz yıl 2013 yılındaki veri ihlalinde isim, e-mail adresi ve şifrelerin çalındığını fakat finansal bilgilerin çalınmadığını söylemişti. Verizon Yahoo’nun internet varlıklarını 4.48 milyar dolara satın almasının dört ay ardından şirket ellerindeki yeni bilgilerle ihlalden tüm Yahoo hesaplarının – yani 3 milyar kadar hesabın – etkilendiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada “Verizon’un yapılan soruşturma ve dışarıdan alınan adli danışmanlık sonucu elde ettiği yeni istihbarat ve bilgiler Ağustos 2013’te gerçekleşen veri hırsızlığında tüm Yahoo hesaplarının etkilendiğini gösteriyor” denildi.  

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