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Bilim / Teknoloji

World of Warcraft’tan rekor satış!

İlk 24 saatte 2.8 milyon kopyanın üzerinde satan World of Warcraft genişleme paketi en hızlı satan PC oyunu ünvanını ele geçirdi.

21 Kasım 2008 02:00

Blizzard Entertainment, Inc. bugün World of Warcraft’ın ikinci genişleme paketi Wrath of the Lich King’in ilk 24 saat içinde 2.8 milyon kopyanın üzerinde satarak tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu olduğunu duyurdu. Önceki rekor, ilk 24 saatte satılan 2.4 milyon kopya ile 2007 Ocak ayında çıkan Blizzard’ın ilk World of Warcraft genişleme paketi The Burning Crusade’e aitti. Wrath of the Lich King 13 Kasım’da Kuzey Amerika, Avrupa, Şili, Arjantin ve Rusya’da; 14 Kasım’da Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya ve Tayland’da; 18 Kasım’da ise Tayvan, Hong Kong ve Makao’da aynı anda piyasaya sürülmüştü.

Oyunun piyasaya çıkışını kutlamak için dünyanın çeşitli yerlerindeki 15,000’in üzerinde mağaza, geceyarısı kapılarını binlerce oyuncuya açtı. Bu mağazaların bazılarına Blizzard Entertainment çalışanları da katılarak hem oyuncularla tanıştılar, hem de oyunları imzaladılar.

Blizzard Entertainment CEO ve kurucu ortağı Mike Morhaime “Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların World of Warcraft’a göstermeye devam ettikleri inanılmaz desteğe minnet duyuyoruz” açıklamasını yaptı ve ekledi; “Wrath of the Lich King şimdiye kadar oyun için yarattığımız en iyi içeriklerden bazılarına sahip ve önümüzdeki günlerde daha da fazla oyuncunun bu tecrübeyi yaşamasını dört gözle bekliyor.”

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