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Kültür-Sanat

Woody Allen'a FEMEN protestosu

Allen, protestocu kadınları “aptal” olarak niteleyen bir ifade kullandı

14 Temmuz 2017 01:03

Yönetmen ve müzisyen Woody Allen, FEMEN protestosuyla karşılaştı.

Protesto gösterisi, kendisinin de klarnet çaldığı New Orleans Jazz Band grubuyla birlikte verdiği konser esnasında gerçekleştirildi. Protesto esnasında Allen ve grubunun konseri yarıda kesildi.

Deutsche Welle İngilizce’nin Alman gazetesi Bild’den aktardığına göre, Allen ve grubunun Hamburg’daki Elbifilharmonie’de Salı günü gerçekleştirdikleri konser esnasında sahneye çıkan FEMEN üyeleri, Allen’in evlatlık kızı Dylan Farrow’un mektubunu okumaya çalıştılar.

‘Aptal’ dedi

Öte yandan Allen, konserin bitiminde Hamburg’daki SHZ gazetesinin aktardığı habere göre protestocu kadınları “aptal” olarak niteleyen bir ifade kullandı.

Ne olmuştu?

Allen’in evlatlık kızı 31 yaşındaki Farrow, yedi yaşındayken Allen’ın tavan arasında kendisini taciz ettiğini savunmuştu. Allen ise söz konusu iddiaları reddederek bu iddiaların 1992 yılında ayrıldığı eşi, Dylan’ın annesi Mia Farrow tarafından ortaya atıldığını savunmuştu.

Allen hakkında tacizin gerçekleştiği öne sürülen dönemde soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı. Savcılık tarafından o dönem atanan psikologlar ise, Dylan Farrow’un tacize uğramadığı sonucuna varmışlardı.

Ancak daha sonra savcılardan biri, Allen’ın yargılanmasını sağlayacak bulgular olmasına rağmen, çocuğu korumak için dava açmamayı tercih ettiğini söylemişti.

 

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