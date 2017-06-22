WN: Meclis İncirlik faslına son noktayı koydu

Dresden’de yayımlanan Sächsische Zeitung gazetesi Almanya’nın İncirlik’ten asker çekmekten başka seçeneği kalmadığına işaret ediyor:

"Bu karardan başkasının çıkması mümkün değildi. Bu kararla birlikte Alman milletvekillerinin kendi askerlerini İncirlik’te ziyaret etmesine izin vermeyen Türk hükümeti ile çıkan tartışma da sona ermiş oldu. Ancak bu hak pazarlık konusu edilemez ve gerektiğinde çekilme kararı almak zorunda kalınması da bu hak çerçevesinde görülmelidir. Başka konularda olduğu gibi Ankara’nın bu tavrına da uzun süre göz yumulamazdı. Ve Almanya’nın şimdi Ürdün’ü NATO ülkesi Türkiye’den daha güvenilir bulması da başka bir yoruma yer bırakmıyor.”

Münster'de yayınlanan Westfälische Nachrichten gazetesinde yer alan yorumda Alman askerlerinin İncirlik üssünden Ürdün'e taşınacak olmasına şu satırlarla değiniliyor:

"Alman Federal Meclisi İncirlik faslına son noktayı koydu. Söz konusu kararın bağlayıcılığı yok ancak Almanya ordusunun bir parlamento ordusu olduğunun açık bir tasdiği. Aynı zamanda Alman askerlerinin yabancı egemenlerin oyuncağı haline gelmeyeceğine dair askerlerin bizzat kendilerine verilmiş de bir sinyal."

Münchner Merkur gazetesi ise İncirlik’ten çekilme kapsamında Tornado operasyonlarının anlamını yorumunda irdeliyor:

"Federal Meclis, Alman ordusuna bağlı Tornado keşif uçaklarının İncirlik’ten Ürdün’e nakledilmesinin siyaseten anlamlı olduğuna vurgu yapıyor. Ancak bu nakliye işlemi aslında bir konuya açıklık getirmiyor. O da Tornadoların IŞİD karşıtı koalisyona gerçekte ne kazandırdığı sorusu. Sembolik bir katkı mı, jest mi? Tornado operasyonu eskiden diplomasi aracılığıyla yapılan parasal destek projeleri ile gelecekteki gerçek askeri sorumluluk arasına sıkışıp kalmış bir orta yol gibi. Uzun vadede ‘siyaseten anlamlı’ nitelemesi bundan sonraki askeri operasyonlar için maalesef yeterli olmayacak. Küçültülmüş bir ordunun güvenliğin giderek azaldığı bir dünyada daha verimli bir biçimde devreye sokulması gerekir.”

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi bu kararla Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en alt seviyeye düştüğü görüşünü savunuyor:

“Sonuçta asker çekmek kaçınılmazdı. Burada söz konusu olan federal hükümet ile Federal Meclis’in inanırlığı. Almanya kendisiyle oyun oynanmasına izin veremezdi. Çok sayıda Alman vatandaşının görüşüne göre zaten şimdiye kadar gereğinden fazla sabır gösterilmişti. Ne var ki bu son kararla Almanya-Türkiye ilişkileri de yeniden en alt seviyeye düşmüş oldu.

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