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Spor

William, Kayserispor'da

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, William de Amorim'i kiralık olarak kadrosuna kattı

04 Ocak 2018 00:13

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, William de Amorim\'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş\'te (FCSB) forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, 1 yıllığına kiraladı.
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın özel olarak istediği William\'ın kulübü ile anlaşma sağlanırken, Romanya ekibi ile oyuncu arasındaki ödeme sıkıntıları nedeniyle transfer bir süre ertelendi. Bu problemin çözülmesinin ardından, 26 yaşındaki oyuncu kendisini Kayserispor\'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sumudica\'nın Astra Giurgiu ile Romanya Ligi şampiyonu olduğu dönemde birlikte çalıştığı William, daha sonra FCSB\'ye transfer olmuştu.

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