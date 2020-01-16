Wikipedia: Tekrar hoş geldin Türkiye

2 yılı aşkın süredir Türkiye'den erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yasağın kalkmasına ilişkin bir mesaj yayımladı. Wikipedia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en iyi hediye? Türkiye'de engelin kaldırılması! Tekrar hoş geldin Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

Wikipedia'nın sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de yasağın kalmasına ilişkin mesaj yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en iyi hediye? Türkiye'de engelin kaldırılması! Geçtiğimiz günlerde ülkenin en üst mahkemesinin engeli anayasaya aykırı bulmasının ardından engel kaldırıldı. Türkiye'den kullanıcıların dünyadaki en büyük küresel diyalogda ülkelerinin kültürel ve tarihi hakkında yeniden katkıda bulunabilmesini kutluyoruz! #TekrarHoşGeldinTürkiye"

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını ve kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığını belirterek yasağa ilişkin hak ihlali kararı vermişti.

AYM kararında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması’ gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir. Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir."