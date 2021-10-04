WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü!

Facebook'a ait olan bu üç uygulamaya, Türkiye saatiyle 18.40'dan bu yana internet tarayıcılarından ya da telefon uygulamalarından erişilemiyor. Problemin kaynağı henüz belirlenemezken, erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.

Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

New York Times'a konuşan bir Facebook yetkilisi, bir siber saldırının söz konusu olmadığını, sadece bir siber saldırının tüm sistemleri devre dışı bırakma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu söyledi.

Sorunun tüm Facebook iç sistemini etkilediği, birçok çalışanın iş yerine giriş kartlarının da çalışmadığı belirtiliyor. Bazı güvenlik uzmanlarına göre Facebook, tarihinin en büyük teknik sorununu yaşıyor.

Facebook: Normale dönmesi için çalışıyoruz

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada da, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "WhatsApp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" dedi.

“Yerli mesajlaşma uygulamalarımızın önemi ortaya çıkıyor”

Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Facebook şu sıralar internette yok"

Sorunun nedeni hâlâ netlik kazanmazken, bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan mesaj: Herkese merhaba