Wayne Rooney futbolu bıraktı; teknik direktörlüğe odaklanacağını söyledi

Ada futbolunun unutulmaz isimlerinden Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp kariyerine Derby County'nin teknik direktörü olarak devam etmeye karar verdiğini duyurdu.

İngiltere Milli Takım formasıyla en çok gol atan isim olan Rooney, kasım ayında Derby'nin başına geçti ve son 2 aydır emekli olup teknik direktörlüğe odaklanmayı planladığının sinyallerini veriyordu.

UEFA A Lisansı almak için çalışmalarını sürdüren Rooney, geçen Ocak ayında 18 aylık bir kontratla Derby County'de futbolcu koç olarak görev yapıyordu.

Bugün Rotherham karşısında kalıcı teknik direktör olarak ilk maçına çıkacak olan Rooney, yeni rolünde "tarih yazmak istediğini" ifade etti.

"Saha kenarında dururken bir plan yürürlüğe soktuğunuzda ve oyuncular bunu uyguladığında çok farklı bir heyecan hissediyorsunuz" diyen Rooney, "Tabii ki oynamayı özleyeceğim ama zaman kimse için durmaz. Benim zamanım geçti, şimdi genç jenerasyonun zamanı" değerlendirmesinde bulundu.