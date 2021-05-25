Watergate dizisi White House Plumbers'tan ilk görsel

HBO, Woody Harrelson ve Justin Theroux'nun başrollerini paylaştığı Watergate dizisi White House Plumbers'ın ilk görselini paylaştı.

Beş bölümlük dizi, ABD’nin eski başkanlarından Richard Nixon’ı istifaya zorlayan, kendi siyasi sabotajcıları ve Watergate beyni E. Howard Hunt ve G. Gordon Liddy’nin, gayretle korumaya çalıştıkları başkanlığı kazara nasıl devirdiğini anlatıyor.

Dizi, Nixon’ın siyasi kariyerini bitiren CIA çalışanı ve casus romanları yazarı E. Howard Hunt ile eskiden FBI’da çalışan G. Gordon Liddy‘nin gözünden aktarıyor. 1972-1974 yılları arasında gerçekleşen federal siyasi skandal, istifasını veren Nixon’ın başkanlık dönemini bitirerek sonlanmıştı.

White House Plumbers, kısmen kamu kayıtlarına ve Egil “Bud” Krogh ve Matthew Krogh’un 'Integrity' kitabına dayanıyor.