T24 LogoT24 Logo
Spor

Warriors, Minnesota'yı yıldızlarıyla mağlup etti

Warriors'ın 126 sayısının 78'i yıldız üçlüsünden geldi

26 Ocak 2018 18:27

NBA'de Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-113 yenerek sezonun 39'uncu galibiyetini aldı.

Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 10'uncu triple-double'ını yaptı. Klay Thompson ve Stephen Curry ise 25'er sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20'nci mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Jamal Crawford 21, Jeff Teague 17 sayı kaydetti.

 

ETİKETLER

GSWTimberwolvesNBAgalibiyetCurryThompsonDurant

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24