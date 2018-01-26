Warriors, Minnesota'yı yıldızlarıyla mağlup etti

NBA'de Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-113 yenerek sezonun 39'uncu galibiyetini aldı.

Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 10'uncu triple-double'ını yaptı. Klay Thompson ve Stephen Curry ise 25'er sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20'nci mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Jamal Crawford 21, Jeff Teague 17 sayı kaydetti.