Warner Bros., Dune'un ikinci filminin ne zaman vizyona gireceğini açıkladı

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Warner Bros., vizyona girdiği günden bu yana dünyanın en çok konuşulan filmlerinden olan 'Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filminin 2 yıl içinde sinemaseverlerle buluşacağını bildirdi.

'Dune: İkinci Bölüm', 20 Ekim 2023'te vizyona girecek.

Dune'ın ilk filmi, beklentileri aşarak Kuzey Amerika'da bu hafta sonu 40.1 milyon dolar gişe yaptı; bu vesileyle bu yılki en büyük açılış haftasını yaşayan Warner Bros. filmi oldu. Film, dünya genelinde de 220 milyon dolar gişe yaptı.

Filmin aynı zamanda streaming servisi HBO Max'te yayımlanmasına rağmen sinemada bu kadar izlenmesi dikkat çekti.

Filmin yapımcılığını üstlenen Legendary Entertainment yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu daha başlangıç" yazdı.