VW'nin geri çağırma planlarına Amerika'dan red



Kaliforniya Çevre Dairesi Carb ile Federal Çevre Dairesi EPA, geçen yılın sonunda bu yönde yapılan önerileri reddetti. Carb’dan yapılan açıklamada, geri çağırma planının „araçların yol tutuşuna, gaz emisyonlarına ve araç güvenliğine genel etkisi açısından yetersiz kaldığı belirtildi.

Ayrıca Volkswagen‘dan yapılan önerilerin „teknik değerlendirme açısından yeterli bilgi içermemesi“ de eleştiriliyor. EPA da bu eleştirilere katıldığını bildirdi. VW şefi Müller‘in bugün EPA'nın şefi McCarthy ile gözden geçirilmiş yeni çözüm paketi üzerinde duracağı açıklandı. Volkswagen işletmeleri, Amerikan Çevre Koruma Daireleri'nin holdingin güncelleştirilmiş planlarını reddetmediği görüşünü savunuyor.

AFP/ÇA/NH