T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

VW'nin geri çağırma planlarına Amerika'dan red

ABD Çevre Koruma Dairesi, egzoz skandalında Volkwagen otomobil işletmelerinin motorları manipüle edilmiş taşıtları piyasadan toplattırma planlarını geri çevirdi.

13 Ocak 2016 12:56


Kaliforniya Çevre Dairesi Carb ile Federal Çevre Dairesi EPA, geçen yılın sonunda bu yönde yapılan önerileri reddetti. Carb’dan yapılan açıklamada, geri çağırma planının „araçların yol tutuşuna, gaz emisyonlarına ve araç güvenliğine genel etkisi açısından yetersiz kaldığı belirtildi.

Ayrıca Volkswagen‘dan yapılan önerilerin „teknik değerlendirme açısından yeterli bilgi içermemesi“ de eleştiriliyor. EPA da bu eleştirilere katıldığını bildirdi. VW şefi Müller‘in bugün EPA'nın şefi McCarthy ile gözden geçirilmiş yeni çözüm paketi üzerinde duracağı açıklandı. Volkswagen işletmeleri, Amerikan Çevre Koruma Daireleri'nin holdingin güncelleştirilmiş planlarını reddetmediği görüşünü savunuyor.

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDKoruma DairesiVolkwagenDairesi CarbFederalDairesi EPAAyrıcaVolkswagen‘danMüller‘inEPAMcCarthyAmerikanKoruma Daireleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24