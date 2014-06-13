Vuvuzelanın veliahtı Combinho



2010 yılında vuvuzelayı Güney Afrika'dan Almanya'ya getiren Monheimlı küçük bir firma, birkaç hafta içinde 30 milyon euroluk ciro yapmıştı. Şimdiyse üç büyük şirket bir başka enstrümanla aynı başarıyı yakalama hedefinde. Bu firmalardan biri olan Brandivision'un genel müdürü Gerd Kehrberg: "Almanya'daki atmosferi anlamak için Düsseldorf'taki bir Brezilya restoranına gittik. Brezilyalılarla birlikte müziği, ritimleri hissetmek ve oradaki atmosferi biraz içimize çekmek istedik. Dördüncü kokteyli içtikten sonra nasıl yapmamız gerektiğini çoktan kararlaştırmıştık bile."

Combinho işte böyle ortaya çıkmış. Küçük bir davul, çıngırak, kaynana zırıltısı ve düdükten oluşan bu enstrüman, Brezilya ritimlerini oluşturmayı mümkün kılıyor. Kullanmak için derin müzik bilgisi ve çok fazla yetenek de gerekmiyor.

“Davulu herkes çalar. Kulağa çok hoş gelmesi de gerekmez. Zaten vuvuzela da her zaman çok güzel sesler çıkarmadı. Futbol söz konusu olduğunda gürültü olmazsa olmazdır zaten." Gerd Kehrberg'in dediği gibi, bu dört enstrümandan oluşan kombinasyon da muhtemelen epey gürültü koparacak. Peki, insanlar bu tarz taraftar ürünlerini neden satın alıyor? Sonuçta futbol yeşil çimlerin üzerinde oynanmıyor mu? Amaç gol atmak değil mi?

Taraftarlığın psikolojik boyutu

Köln Spor Akademisi Profesörlerinden Sebastian Uhrich bu sorulara şu yanıtı veriyor: "Psikolojiden biliyoruz ki insanların kendilerini belli grupların içine konumlandırma ihtiyacı var. Başkalarına kim olduklarını, hangi sosyal kategorilere ait olduklarını gösterme ihtiyacı… Hele hele böyle bir dünya şampiyonasında çok geniş kesimleri kapsayan herkese yayılan bir fenomen söz konusu. Birçok kişi Almanya taraftarı olmayı kendi kimliklerinin bir parçası olarak görüyor."

Spor pazarlaması uzmanı Peter Rohlman "Almanya’daki taraftar ürünleri satışını düşündüğümüzde, yılda yaklaşık 1 milyar euroluk bir satış hacmi olduğunu görüyoruz. Buna profesyonel futbol ürünlerinin satışı dahil. Amatör kulüplerin ürünleriiçin yapılan harcamalardan tutalım da milli takım için yapılanlara ya da Dünya ya da Avrupa Futbol Şampiyonasıçerçevesinde lisanslı FIFA ürünlerinin satışına kadar…" diyor.

Dünyaca ünlü Panini çıkartmaları da en az Combinho kadar revaçta. Almanya'da ilk albüm bundan tam 40 yıl önce 1974'teki dünya şampiyonasında piyasaya sürülmüş. Çocuklar futbolcu çıkartmalarını tamamlamaya çalışırken Almanya’daki taraftar ürünleri şirketleri çoktan küplerini doldurdular bile.