Vodafone ve Huawei'den dünyanın ilk 5G araması

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Vodafone ve Huawei tarafından yeni 5G standardı NSA (Bağımlı-Non Standalone) kullanılarak yapılan dünyanın ilk 5G araması başarıyla tamamlandı.

Vodafone Şebeke Stratejisi ve Mimarisi Grup Başkanı Santiago Tenorio, “Vodafone için 5G’nin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir dönüm noktası. Başarıyla tamamlanan bu ilk 5G araması, 2018 yılı boyunca Avrupa çapında gerçekleştireceğimiz yeni 5G denemelerinin önemli bir adımı” dedi.

Vodafone ve Huawei, 6.0 GHz altı spektrumunda ilk uygulanabilir 5G standardı olan “5G Yeni Radyo(5G NR)” standardını ve 3.7 GHz spektrum bandını (Sub 6) kullanarak dünyanın ilk 5G aramasını yaptı. Test şebekesiyle yapılan arama, 26 Şubat’ta başlayan Mobil Dünya Kongresi öncesinde İspanya’da gerçekleşti.

Hücresel bağlantı standartlarının yönetimini üstlenen 3GPP, Aralık 2017’de Sürüm-15 kapsamında 4G şebekesine bağlı çalışabilen NSA 5G Yeni Radyo (5G NR) standartlarını tamamlayarak yayınlanırken, yapılan deneme, aynı anda hem 4G hem de 5G şebekesine veri bağlantısı sağlayan bir test cihazıyla tamamlandı. 4G üzerinden başlayan ve sonrasında ek olarak 5G bağlantısı sağlanarak kurulan data aramasında, ayrıca aynı hat üzerinden HD görüntülü arama denemesi de başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan bu test 5G bağlantısı üzerinden yalnızca 5G datanın değil aynı zamanda 4G ile 5G şebekeler arasında geçişlerin başarıyla yapıldığı uçtan uca 5G aramasının tüm öğeleri ile çalıştığını gösteren ilk deneme oldu. Denemeyi gerçekleştirmek üzere, 3.7GHz spektrumu kullanılarak uçtan uca 5G Yeni Radyo test şebekesi oluşturuldu. Test için kullanıcı ve kontrol arayüzünü ayrıştıran ve dilimleme (slicing) teknolojisini destekleyen Huawei radyo erişim şebekesi (RAN) ve çekirdek şebeke kuruldu.

Santiago Tenorio, “Vodafone için 5G’nin hayata geçirilmesinde önemli bir dönüm noktası olan bu test aramasında övgüyü Aralık ayından bu yana yorulmadan çalışan Huawei ve Vodafone mühendisleri hak ediyor. Bu başarılı test, 2018 yılı boyunca Avrupa çapında yeni 5G denemelerinin ilk adımı olacak” dedi.

Huawei’in 5G ürünlerinden sorumlu başkanı Yang Chaobin, “Huawei olarak, uçtan uca 5G şebeke teknolojisinin daha da geliştirilmesine kendimizi adamış durumdayız. Bu test, 3GPP standardına dayalı 5G’nin eriştiği noktayı gösterdi. Vodafone ile işbirliğimizi sürdürmeye ve ticari denemelere girmeye hazırız” dedi.

NGMN Alliance CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Peter Meissner ise, “İlk 5G araması, 3GPP’nin 4G şebekesine bağlı çalışan Yeni Radyo (NR)standardını tamamlamasından sadece iki ay sonra, sektörde beklenenden çok daha önce gerçekleştirildi. Bu, dünyaya zamanı gelince sektörün 5G hizmetlerini müşterilerine sunmaya hazır olduğu yönünde büyük umut vaat eden bir mesaj gönderiyor” dedi.

5G test araması, Mobil Dünya Kongresi süresince Vodafone standında gösterilecek.