Vitor Pereira: Hakemlerin oyunun bu kadar durmasına izin vermemesi gerekiyor

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira değerlendirmeler yaptı.

Süper Lig'de ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe ilk puan kaybını Sivasspor karşısında yaşadı. Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta penaltıdan gol yiyerek karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından beIN SPORTS'a değerlendirmelerde bulunan Vitor Pereira, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu gösterip koştuk, bastık ama bazı problemler vardı. Yeni oyuncular vardı, bu oyuncuların kaynaşması için zamanımız yoktu. Milli takımdan dönen oyuncuların da nasıl döneceğini bilemiyorduk. Oyun çok durdu, sakatlıklardan dolayı çok durdu. Hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz. Ama yine de takım ruhu çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Taraftarlar da fantastikti." ifadelerini kullandı.

"Üç puan beni mutlu etmiyor"

Sakatlıkların durumunu da değerlendiren Pereira, "Sakatlıkların durumuna bakmamız gerekiyor. Bir puan beni mutlu etmiyor, her zaman üç puanı arzuluyorum ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum. Sakatlıkların ne durumda olduğunu değerlendirip bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.

"Hakemlerin izin vermemesi gerekiyor"

Mücadelede oyunun sık sık durmasını eleştiren Pereira, "Tabii ki herkes maçı izledi, herkes değerlendirebilir. Ben yüksek ritimde oynatmaya çalışıyorum takımımı ama rakipler istediği gibi oynayabilir. Hakemler bu kadar oyunun durmasına izin vermemesi gerekiyor. Ama ben bunları bahane göstermem" şeklinde konuştu.