Virologlar, sosyal mesafeye dikkat çekti, Koronavirüs konusunda uyardı: Etkileşimi düştü, etkisinde herhangi bir azalma yok

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili görüştüğü virologların görüşlerine yer verdi. “Virüs kontrol altına alındı” derken vaka sayısının azaldığından söz edilebileceğini ancak “Daha az hastalık tablosu oluşturuyor” demek için bir bilimsel veri olmadığını söyleyen virologlar, “Virüsün sirkülasyonu indiği için etkileşimi düştü, etkisinde herhangi bir düşme yok” dedi.

Sarıkaya’nın aktardığına göre, virologların virüsün gelecek yol haritasına ilişkin tahminleri şöyle:

“Bir müddet sonra insanlarda virüse karşı bağışıklık oluşacak. Virüs, bağışıklıktan kaçmak için belki de bu sefer insanların irtibatlı olduğu bir başka hayvan türüne bulaşabilme yetisine sahip olacak...”

“Enfekte virüslü olarak aksırdımsa bir yere bulaştırdıysa orada kalış süreci ısıyla azalıyor. Ama bireyler arasındaki bulaşma hızı devam ediyor. Yaz sıcaklarının, bireyler arasında virüsün geçişinde hiçbir etkisi yok, sosyal mesafe çok önemli. Direkt bulaşmada etkisi aynı riskle devam ediyor…”

Bazı bilim insanlarının mutasyonla virüsün etkisinin azaldığına ilişkin yaklaşımlarını doğru bulmadıklarını ifade eden virologlar, “Bununla ilgili elle tutulur biyolojik verimiz yok; ortaya konulmuş bir tek bilimsel makale de yok” dedi ve şunları kaydetti:

“Virüs kontrol altına alındı demek izolasyon tedbirleriyle sirkülasyonunun engellendiğinden, vaka sayısının azaldığından söz edilebilir. Ama daha az hastalık tablosu oluşturuyor diye bir bilimsel veri yok. Maske takıldı, mesafeye dikkat edildi, evlere daha uzun süre kapandık; bilinçli hale geldik. O zaman yayılamadı, enfekte ettiği hücrede bağışıklık sistemi tarafından yenildi.”

“Virüsün sirkülasyonu indiği için etkileşimi düştü, etkisinde herhangi bir düşme yok...”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Virüs enfeksiyonunu kontrol altına aldık” açıklamasının da bu kapsamda yanlış okunduğunu belirten virologlar, “Kontrol altına alındı ama sürecin idaresi yönünden kontrol altına alındı” dedi; bunun virüsün kendisinin kontrol altına alındığı gibi okunmasının sıkıntı yaratacağına da vurgu yaptı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.