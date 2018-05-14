Vida ve Mitrovic Dünya Kupası kadrosunda 

İSTANBUL,(DHA) - RUSYA\'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası\'na katılacak Hırvatistan\'da 32 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Devre arasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev\'den Beşiktaş\'a katılan Domagoj Vida ve Belçika\'nın Club Brugge takımında kiralık oynayan Matej Mitrovic de geniş kadorda yer aldı.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic\'in açıkladığı 32 kişilik geniş aday kadrosunda Beşiktaş\'tan Domagoj Vida ve Matej Mitrovic yer buldu. Dalic, başkent Zagreb\'de düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan\'ın Dünya Kupası kapsamında ilk maçını 16 Haziran\'da Nijerya ile oynayacağını vurguladı ve aday kadroda özellikle Hırvatistan\'ı kupaya götüren isimlerden kurulu bir kadronun olacığnı belirtti. Ayrıca Zlatko Dalic, kadroda yer alan genç oyunulcara da güvendiğini dile getirdi.

Hırvatistan\'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası için 32 kişilik geniş aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk Split)

DEFANS: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Zoran Nizic (Hajduk Split), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Matej Mitrovic (Club Brugge), Borna Barisic (Osijek), Duje Caleta-Zar (Salzburg), Borna Sosa (Dinamo Zagreb)

ORTA SAHA: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

FORVET: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus),Duje Cop (Standard Liege), Nikola Kalinic (Milan), Ivan Santini (Caen)