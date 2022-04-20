Victor Nelsson: Domenec Torrent gibi bir antrenöre sahip olmak ayrıcalık

Galatasaray'da Victor Nelsson, Domenec Torrent'le çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecinde kolay karar verdiğini söyledi.

Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Danimarkalı stoper, Galatasaray'a transfer olurken kolay bir karar verme süreci yaşadığını belirterek, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiği duyduğumda, karar vermem gerçekten zor olmadı. İlk antrenmana geldiğimde heyecanlıydım. Daha önce söylediğim gibi takımda Marcao, Muslera, Falcao varken, onlarla antrenmana çıkmak benim için büyük bir adım oldu. Çok heyecanlıydım. Evimizdeki ilk maçım inanılmazdı. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

"Domenec Torrent muhteşem bir antrenör"

Fatih Terim'in görevinden ayrılmasından sonra takımın başına geçen Domenec Torrent'le çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Nelsson şunları söyledi, "Domenec Torrent'i çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve iyi bir insan. Onun oyun stilini de beğeniyorum. Kulüpteki oyuncular ona sahip olduğumuz için şanslıyız.

Bu kalibrede bir teknik direktöre sahip olmak bir ayrıcalıktır. Meslek olarak teknik direktör olmak zor. Özellikle de kötü sonuçların ardından teknik direktör olarak taraftar ve medya karşısına çıkmak kolay değil."

"Galatasaray taraftarını çok seviyorum"

Victor Nelsson ayrıca şunları söyledi, "Galatasaray taraftarını seviyorum, umarım onlar da beni seviyorlardır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftar üzüldüğünde ya da kızdığında onları tamamen anlıyorum. Biz oyuncular, kendimize en çok kızan ve üzülenleriz. Galatasaray'da oynuyorsan tüm maçları kazanmalısın. Büyük maçlarda stadyumun atmosferi inanılmaz oluyor."

Victor Nelsson bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31'i Süper Lig'de olmak üzere 44 maça çıkan Victor Nelsson, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Nelsson, sezon başında Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.