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BBC Türkçe

Veyşinorya: Belarus'un savaştığı hayali ülke

Belarus, bir askeri tatbikatta kullanılmak üzere Veyşinorya adında bir ülke icat etti. Senaryoya göre, Belarus'un kuzeybatısında bulunuyor. İnternet kullanıcıları ise çoktan bu ülkeye ait 'resmi' sosyal medya hesapları ve Wikipedia sayfası oluşturmuş duru

29 Nisan 2018 20:30

Belarus, bir askeri tatbikatta kullanmak üzere Veyşinorya diye hayali bir ülke icat ederek, 'savaşa' girdi. Bu hayali ülke internet kullanıcılarına ilham olunca, dışişleri bakanlığı, bayrağı tarihi ve hatta kendi Wikipedia sayfası bile oluşturuldu.

Veyşinorya, Belarus tarafından Zapad 2017 tatbikatı için icat edilen üç ülkeden biriydi. Senaryoya göre, Veyşinorya, Belarus'u işgal ediyor ve buranın Moskova yönetimi ile arasını bozmaya çalışıyordu.

29 Ağustos'ta subaylara verilen brifingde kamuoyuna açıklanan tatbikat haritasında, Belarus'un kuzeybatı bölgelerinde yer alıyor, diğer hayal ürünü ülkeler Vesbarya ve Lubenya ise Litvanya ve Polonya arasında bulunuyor.

Bazı yorumcular, Belarus ve Veyşinorya arasındaki sınırın, 1920-1939 yılları arasındaki Polonya ve Sovyetler birliği arasındaki sınıra "çok benzediğini" vurguluyor ve kyky.org adlı internet sitesinde de "Zapad 2017 senaryosuna göre Belaruslular Belarus topraklarına saldıracak" yorumu yapılıyor.

Siyasi tarihçi Pavel Usov da Faceebook sayfasında "Veyşinorya komşularına karşı asla saldırganlık yapmamış barışçıl ve demokratik bir ülkedir" diyor.

Usov ayrıca Ukrayna'nın Rusya'yla yaşadığı gerilimle parallelik kurarak "Moskova'nın Belarus üzerinde tam hakimiyet sağlamak için Minsk ve Giradis (Veyşinorya'nın başkenti) arasında bir çatışma provoke edip, Veyşinorya'nın NATO ve AB'ye girmesini engellemek istemesi daha büyük ihtimal" yorumunda bulunmayı ihmal etmiyor.

@Vaisnoria_MFA

Belarusça ve Rusça tweetler atan hesapta, Dışişleri Bakanlığı, "Veyşinorya sınırları etrafında Belarusluların askeri yığınak yaptığını" bildirdi, kısmi seferberlik ilan etti ve Rus Dışişleri Bakanlığı'nın parodi twitter hesabıyla birbirlerini övdüler.

Hesapta ayrıca, teslim olmayı seçen Belaruslu askerlere "yahni, bal, ekmek ve domuz yağı" vaat edilirken, Belarus Genelkurmay Başkanı Aleh Belakonew'in Verşinorya'ya girişi yasaklandı.

Ayrıca, Veyşinorya vatandaşlığına geçmek isteyen Belaruslular için bir internet sitesi kuruldu ve yüzlerce kişi hayali pasaporta sahip olmak için başvuruda bulundu.

Wikipedia sayfasında ise, gerçek ülkelerde olduğu gibi, kuru bir dille ülkenin kuruluşu, tarihi ve yönetim biçimiyle ilgili bilgiler veriliyor.

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