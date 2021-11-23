"Verstappen'in şampiyonluk şansı yok"

Eski Formula 1 pilotlarından Ralf Schumacher, Max Vertappen'in bu sezon şampiyonluk şansının olmadığını söyledi.

Formula 1'de sezonun son yarışlarına yaklaşılırken, hem sürücüler klasmanında hem de markalar klasmanında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.

Max Verstappen'in yarışı zirvede götürmesine rağmen Hamilton'ın son 2 yarışı kazanması ve hatta bu zaferlerin unutulmayacak performanslarla beraber gelmesi ve Hamilton'ın aracının çok iyi gözükmesi eski pilot Ralf Schumacher'in dikkatini çekmiş durumda.

"Hamilton'ın aracı daha stabil bir durumda." diyen Schumacher, "Verstappen ne kadar iyi bir pilot olduğunu bize gösterse de şampiyonluk şansının olduğuna inanmıyorum." şeklinde konuştu.

3-5 Aralık'ta Suudi Arabistan ve 10-12 Aralık'ta Abu Dhabi'deki iki yarış ile tamamlanacak olan Formula 1'de klasmanlarda ilk iki sıralar şu şekilde

Sürücüler Klasmanı

1- Max Verstappen (Red Bull): 351.5 Puan

2- Lewis Hamilton (Mercedes): 343.5 Puan

Markalar Klasmanı

1- Mercedes: 546.5 Puan

2- Red Bull: 541.5 Puan

Ralf Schumacher, Michael Schumacher'in küçük kardeşi ve BMW Williams takımı ile 6 yarış zaferi bulunuyor.