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BBC Türkçe

Venus Williams'ın arabasıyla çarpıştığı 78 yaşındaki adam öldü

ABD'li tenis yıldızı Venus Williams'ın arabasıyla 78 yaşındaki bir adamın ölümüne yol açan bir kazaya karıştığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li tenis yıldızı Venus Williams'ın arabasıyla 78 yaşındaki bir adamın ölümüne yol açan bir kazaya karıştığı açıklandı.

Florida eyaletinde bulunan Palm Beach Gardens'ın polis sözcüsü, Williams'ın karıştığı kazanın soruşturulmakta olduğunu duyurdu.

9 Haziran'da gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Jerome Barson adlı adamın iki hafta sonra öldüğü belirtildi.

Magazin sitesi TMZ'ye göre polis kazada Williams'ın suçu olduğunu düşünürken Williams'ın avukatları ise bunun bir kaza olduğunu söyledi.

Kaza Williams'ın aracının bir kavşakta Jerome Barson ve eşinin bulunduğu arabayla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Venus Williams'ın avukatı Malcolm Cunningham, kavşakta müvekkiline yeşil ışık yanmakta olduğunu, Williams'ın yavaş bir hızda ilerlediğini ve iki aracın çarpıştığı anda Williams'ın aracının hızının saatte 8 kilometre olduğunu söyledi.

Önümüzdeki hafta Londra'da 20. Wimbledon turnuvasına katılacak olan Venus Williams ve kız kardeşi Serena son 20 yıldır tenise damgasını vuran sporcuların başında geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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