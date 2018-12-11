Venezuela'da kripto para kabul eden işletme sayısı artıyor

Erkan Öz (DHA) – Dash isimli kripto paranın Venezuela sorumlularından Alejandro Echeverría, ülkede yer alan ünlü bir fast food zincirinin, bu hafta itibariyle Dash kullanmaya başladığını bildirdi.

Dash Merchant Venezuela harekati kurucularından olan Echeverría, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, fast food zincirinin öncelikle başkent Caracas’taki şubesinde Dash kabul edeceğini ve daha sonra operasyonunun diğer 24 şubeye yayılacağını belirtti.

Echeverría, Dash kullanımının Venezuela’da gittikçe yaygınlaştığını belirterek, Dash kabul eden işletme sayısının 2 bin 445’e ulaştığını anlattı.

Son yıllarda hiper enflasyonun ezici etkilerini yaşayan Venezuela halkı, ülkenin para birimi Bolivar, tamamen çöktüğü için çalışan bir para birimine muhtaç durumda.

TOMARLA PARA TAŞIMAYA SON

IMF ülkenin enflasyon oranını yüzde 1 milyon olarak tahmin ediyor. En küçük temel ihtiyaçları satın alabilmek için bile büyük çantalarla kağıt para tomarları taşımak gerekiyor. Bu durumda, Venezuelalılar için elektronik ortamda çalışan ve kolayca kullanılabilen kripto paralar çok çekici bir seçenek haline geliyor.

Kasım 2018’de Echeverría, akıllı telefonu ve hatta interneti olmayan Venezuelalılar için Dash Text isimli bir hizmeti de devreye aldı. Dash Text, sadece SMS mesajlarıyla kripto para işlemi yapmaya imkan sağlıyor. Hiper enflasyon ile ciddi biçimde fakirleşen Venezuela halkının yüzde 60’ının akıllı telefon ya da internete erişimi bulunmuyor.

Bu fast food zinciri ile bu projeyi gerçekleştirmek için üç aydır görüştüklerini belirten Alejandro Echeverría, 2019’da Venezuela’da Dash kabul eden işletme sayısını 10 bine yükseltmeyi ümit ettiklerini belirtti.