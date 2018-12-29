Venezia Çarşı Pazar'da İkinci El Festivali başladı

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - VENEZİA Mega Outlet Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde ve Eski Garaj Organizasyon iş birliği ile düzenlenen İkinci El Festivali, ziyaretçilere kapılarını açtı. AVM’nin Çarşı Pazar katında dün başlayan festival, 31 Aralık’a kadar alışveriş severleri ağırlayacak.

İkinci El Festivali’nin ilki geçtiğimiz ekim ayında Venezia Mega Outlet’te büyük ilgi ile gerçekleşti. Yoğun istek sebebi ile festival, AVM’nin Venezia Çarşı Pazar katında tekrardan hayata geçirildi. Ziyaretçiler ile 13’üncü kez buluşan festivalde, antika ürünler, ikinci el ürünler ve özel tasarım ürünler yer alıyor.

“HERKES İKİNCİ EL EŞYASINI DEĞERLENDİRİYOR”

Festivalin 4 gün boyunca süreceğini kaydeden Eski Garaj Organizasyon Sahibi Aslı Kamber, “Ziyaretçilerin pazartesi akşamına kadar bütün alışverişlerini burada gerçekleştirmeleri onlar için çok avantajlı olacaktır. ‘Atma değerlendir, tüketimi azalt mutlu ol’ sloganıyla yola çıktık. Herkes burada ikinci el eşyasını değerlendiriyor. Yeni yıl için alışverişleri için en uygun fiyata en güzel ürünleri Çarşı Pazar’da bulabilirler” diye konuştu.

Festivalde yaklaşık 80 satıcının yer aldığını ifade eden Kamber, “Satıcıların hemen hemen hepsi ev hanımı. Evlerinde bulunan ve ‘gözüm görmesin’ dedikleri ürünlerin hepsini buraya getiriyorlar. Çünkü biri için anlamsız olan ürünler, başka bir insan için çok anlamlı olabiliyor. Mesela burada antika ürünler de var. Burada hem fazlalıklarından kurtuluyorlar hem de onları paraya çevirmiş oluyorlar. Onlara çok güzel bir katkı oluyor. Özellikle çocuk ürünleri, oyuncaklar bu festivalde çok rağbet görüyor” dedi.

“HAYAL ETTİM VE DOLABIMI İNSANLARA SUNDUM”

İlk festivale ziyaretçi olarak katıldıktan sonra ikincisinde stant açtığını dile getiren Rumeysa Sena Erder (22), “Ekim ayında gerçekleşen İkinci El Festivali’ni ziyaret etmiştim. Festivalin ikincisi için stant kiralamayı düşündüm. Aslında hayal ettim ve kendimi toparlayıp dolabımı insanlara sundum. Gayet mutluyum, bence çok güzel bir şey. Standımda da genellikle tişörtler, pantolonlar, ceketler, montlar, kar montları ve ayakkabılar var. Burada hem ürün alıyorum hem elden çıkartıyorum, dolabımı genişletmiş oluyorum” dedi.

“ORGANİZASYON ÇOK GÜZEL”

Festivale ikinci kez katıldığını kaydeden Funda Çiçek, “Her şey çok güzel, organizasyon çok güzel en başta. İlk katıldığımızda gerçekten katıldığımıza değmişti. Bu sebeple tekrardan buradayız. Genelde kendi eşyalarımı satıyorum ama etraftan sağladığım ürünler de var” diye konuştu.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Eski Garaj Organizasyon tarafından gerçekleştirilen İkinci El Festivali ile tüketimin hızla yaygınlaştığı günümüzde, var olanın yeniden değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Girişlerin ücretsiz olduğu festival, 31 Aralık’a kadar ziyaretçileri bekliyor.