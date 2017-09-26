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Kültür-Sanat

Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje belirlendi: Vardiya

Sergi, 26 Mayıs-25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

26 Eylül 2017 17:33

Veedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi'ndeki Türkiye Pavyonunda ye alacak proje "Vardiya" olarak belirlendi. Projenin küratörlüğünü Kerem Piker üstleniyor.

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 26 Mayıs - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda yer alacak 'Vardiya', iki aşamalı bir açık çağrı değerlendirmesi sonucunda Seçici Kurul tarafından belirlendi.

Kerem Piker, Vardiya başlıklı projenin küratörlüğünü üstlenirken; Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün küratör yardımcısı olarak yer alıyor.

Türkiye Pavyonu’ndaki sergi, İKSV’nin koordinasyonunda, TC Dışişleri Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Pavyonu, İKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Arsenale’de 20 yıllığına kiralanan uzun süreli mekânda ilk kez 2014 yılında Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde yer aldı.

Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu ve Vardiya’nın detaylarının 2018 yılında açıklanaceği belirtildi.

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