Velilerin nöbet tuttuğu okula güvenlik görevlisi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, salı günü 2 öğrencinin kaçırılmaya çalışılması üzerine, velilerin güvenlik görevlisi bulunmadığını belirttiği Yunus Emre İlkokulu\'nun önünde nöbet tutmaya başlamasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, devreye girdi. Yahşi\'nin talimatıyla bugün okulda güvenlik görevlisi göreve başladı.

Evka- 2 Mahallesi\'nde bulunan 6845 Sokak\'taki Yunus Emre İlkokulu\'nda, geçen salı günü, iddiaya göre, 1\'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan\'ın (6) yanına, bahçede oynadığı 2 arkadaşı uzaklaştığı sırada, kimliği bilinmeyen kadın yaklaştı. Kadın, şeker vereceğini söylediği küçük kızı kolundan tutup, götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak\'ın direnmesi üzerine panikleyen kadın, okuldan uzaklaştı.

Bu olaydan birkaç saat sonra annesi Jale Kölgeli ve kendisinden 2 yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli (6), yaklaşık 10 metre ileride yürürken, kırmızı otomobilden inen erkek tarafından araca bindirilmek istendi. Şüpheli erkek, Yıldız Simay\'ın ağabeyinin görüp, bağırması ve annesinin koşarak, müdahale etmesiyle otomobile bindikten sonra uzaklaştı. Veliler, olayların ardından karakola giderek, kimliği belirsiz bu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

O GÜNDEN BERİ NÖBETTELER

Olaylar üzerine Yunus Emre İlkokulu\'nda okuyan öğrencilerin velileri, güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle kurum önünde nöbet tutmaya başladı. Kaçırma girişimlerinin olduğu salı gününden bu yana okul önünde bekleyen, çoğu anne olan veliler, dün de getirdikleri sandalyelerde oturup, termosa doldurdukları çayları içip, kurabiye yiyerek, bekleyişlerini sürdürdü.

OKULA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Velilerin sesine kulak veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okulda güvenlik görevlisi gönderilmesi için talimat verdi. Bu sabah yine okul önüne gelen veliler, güvenlik görevlisinin işe başladığını görünce rahat nefes aldı. Veliler adına konuşan Neptün Kığılıoğlu, \"Bize haber verilmedi, geldiğimizde burada bir kadın güvenlik görevlisi arkadaşımızın göreve başladığını gördük ve çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulda görevliyi, hademeyi güvenlik görevlisi olarak kapıya dikmişlerdi; ama bu sefer onun görevleri aksayacaktı. Artık içimiz bir nebze olsun rahatladı\" dedi.



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