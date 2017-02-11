T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Vegan şikayet etti, 'Avcı tilkiyi vuracak' şarkısı kaldırıldı

Almanya'da, hoparlörlerde çalınan çocuk uygulamasına son verildi

11 Şubat 2017 19:16

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Limburg kasabasında, bir veganın şikayeti üzerine belediye hoparlörlerinden "Tilki, Kazı Sen Çaldın" adlı çocuk şarkısının çalınması uygulamasına son verildi.

Limburg Belediyesi sözcüsü Johannes Laubach, sadece melodisinin çalınmasına karşın, bir vegan kadının sözleri arasında "Avcı seni tüfeğiyle vuracak" cümlesinin de yer aldığı şarkıyı rahatsız edici bulduğunu söyledi.

Ancak Der Spiegel dergisine göre, belediye başkanının kararı kentte tepkiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Marius Hahn, şarkıyı nezaketen geçici olarak kaldırdığını açıkladı.

Fakat Laubach, kasaba halkının belediyeyi telefon yağmuruna tutarak, karara ya da bu meseleye bu kadar zaman harcanmasına tepki gösterdiğini söyledi.

Çan kulesinden 33 şarkı dönüşümlü olarak çalınıyor. Bunlar arasında çocuk ezgileri ve kardeş kasabaların şarkıları da bulunuyor.

Belediyenin binasının hemen yanında çalıştığı belirtilen vegan kadının adı açıklanmadı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaAvcı tilkiyi vuracakhoparlörveganşikayetkaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24