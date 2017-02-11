Vegan şikayet etti, 'Avcı tilkiyi vuracak' şarkısı kaldırıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Limburg kasabasında, bir veganın şikayeti üzerine belediye hoparlörlerinden "Tilki, Kazı Sen Çaldın" adlı çocuk şarkısının çalınması uygulamasına son verildi.

Limburg Belediyesi sözcüsü Johannes Laubach, sadece melodisinin çalınmasına karşın, bir vegan kadının sözleri arasında "Avcı seni tüfeğiyle vuracak" cümlesinin de yer aldığı şarkıyı rahatsız edici bulduğunu söyledi.

Ancak Der Spiegel dergisine göre, belediye başkanının kararı kentte tepkiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Marius Hahn, şarkıyı nezaketen geçici olarak kaldırdığını açıkladı.

Fakat Laubach, kasaba halkının belediyeyi telefon yağmuruna tutarak, karara ya da bu meseleye bu kadar zaman harcanmasına tepki gösterdiğini söyledi.

Çan kulesinden 33 şarkı dönüşümlü olarak çalınıyor. Bunlar arasında çocuk ezgileri ve kardeş kasabaların şarkıları da bulunuyor.

Belediyenin binasının hemen yanında çalıştığı belirtilen vegan kadının adı açıklanmadı.