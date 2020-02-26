Vedat Günyol Ödülleri açıklandı

İstanbul Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat Günyol 4. Deneme Yarışması’nın sonuçları Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde açıklandı.



60 yazarın katıldığı yarışmanın ödülleri, 1 Mart Pazar günü saat 13.00’te Dünden Bugüne Vedat Günyol sergisinin ardından düzenlenecek halka açık törenle sahiplerine verilecek.

Çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının kazananları şu şekilde:

Hürriyet Yaşar, Söz Yazıları

Yaşar Özmen, İmgelem-İmge-İmgelem

Onur Çalı, Sonra Hayat



Vedat Günyol’un düşündüğü gibi yaşayan ve yaşadığı gibi düşünen ender edebiyatçılardan biri olduğunu belirten Avukat Celal Ülgen Ülgen, basın açıklamasında şu sekilde konuştu: "Vedat Günyol’un yolu aydınlığın yoludur. Vedat Günyol’un yolu bizim yolumuzdur. Mülkiyeti reddeden, özel mülkiyete itibar etmeyen, paraya değer vermeyen; para yerine akla, bilime, aklın özgürlüğüne değer veren Vedat Günyol daha çok yaşayacak ve onu yaşatmaya kararlıyız."