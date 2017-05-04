Ve Totti'den nokta...

Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, ardında başarılarla dolu bir kariyer bırakacak. Totti, başkent ekibinde çıktığı 782 maçta 306 gol ve 123 asistlik performans sergiledi. Roma'nın sportif direktörü "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo, kulübün efsane futbolcusu Francesco Totti'nin sezon sonunda emekliye ayrılacağını söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da görev yaptığı 25 sezon boyunca birçok kupa kazanan 40 yaşındaki futbolcu, elde ettiği bireysel başarılarla da ön plana çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla ligde 250 gol kaydederek organizasyon tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olan Totti, Serie A'nın yanında İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Futbol dünyasının unutulmazları arasına giren deneyimli oyuncu, gelecek sezondan itibaren başkent ekibinin teknik kadrosunda yer alacak.

25 sezonda tek takım

Profesyonel kariyerinde 25 sezon boyunca sadece Roma'da oynayan 40 yaşındaki İtalyan futbolcu, kulüp tarihinde en fazla forma giyen ve en çok gol atan isim konumunda bulunuyor.

Totti, başkent ekibiyle 2001'de Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla İtalya Kupası (2007, 2008) ve İtalya Süper Kupası (2001, 2007) şampiyonlukları da yaşadı.

İtalyan oyuncu, milli takım ile Almanya'da organize edilen 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzandı. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, kupayı uzatma dakikalarında yediği golle Fransa'ya kaptırsa da final karşılaşmasının en değerli oyuncusu Totti seçildi.