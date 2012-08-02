T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ve BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan görevini bırakıyor!..

Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın görevi bırakacağı bildirildi

02 Ağustos 2012 21:00

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun Kofi Annan'ın Suriye özel temsilciliği görevini bırakacağını açıkladı.
 
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Genel Sekreter Ban, 23 Şubat tarihinden bu yana BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten Annan'ın görevini terk edeceğini açıkladı. Ban, Annan'ın istifasından "büyük bir üzüntü" duyduğunu söyledi.
 
BM ile Arap Birliği'nin Annan'ın yerine özel temsilcilik görevini üstlenecek bir isim arayışlarına başladığı bildirildi.
 
31 Ağustos'ta görevi bırakacak olan Annan ise kararında BM Güvenlik Konseyi'ndeki suçlamaların ve baskıların etkili olduğunu belirtti.
 
Altı maddelik barış planı ile Suriye Eylem Grubu'nun faaliyetlerine devam etmesini ümit ettiğini ifade eden Annan, halefinin Suriye krizini çözmek amacıyla yeni yaklaşımlar deneyebileceğini söyledi.
 
 

İlk tepki Rusya'dan

 
 
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin de Annan'ın görevinden ayrılmasının Moskova için üzüntü verici olduğunu belirtti.
 
Çurkin basın mensuplarına bir açıklama yaparak, “Bunun Annan’ın kararı olduğunu öğrendik. İstifa etmeyi seçmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Biz Kofi Annan’ın çabalarına çok güçlü bir destek verdik. Görev süresinin bir ayı daha var ve umarım bu ay olabildiğince etkili kullanılacaktır” dedi.
 
Rus diplomat, Ban’ın Annan’ın yerine bir temsilci arıyor olmasının cesaret verici olduğunu da sözlerine ekledi.
 
Annan'ın görevini bırakması, Suriye'de 17 aydır devam eden çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki umutların tükendiği şeklinde yorumlandı.
 

ETİKETLER

kofi annansuriyebm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24