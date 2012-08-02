Ve BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan görevini bırakıyor!..

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun Kofi Annan'ın Suriye özel temsilciliği görevini bırakacağını açıkladı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Genel Sekreter Ban, 23 Şubat tarihinden bu yana BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten Annan'ın görevini terk edeceğini açıkladı. Ban, Annan'ın istifasından "büyük bir üzüntü" duyduğunu söyledi.

BM ile Arap Birliği'nin Annan'ın yerine özel temsilcilik görevini üstlenecek bir isim arayışlarına başladığı bildirildi.

31 Ağustos'ta görevi bırakacak olan Annan ise kararında BM Güvenlik Konseyi'ndeki suçlamaların ve baskıların etkili olduğunu belirtti.

Altı maddelik barış planı ile Suriye Eylem Grubu'nun faaliyetlerine devam etmesini ümit ettiğini ifade eden Annan, halefinin Suriye krizini çözmek amacıyla yeni yaklaşımlar deneyebileceğini söyledi.

İlk tepki Rusya'dan

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin de Annan'ın görevinden ayrılmasının Moskova için üzüntü verici olduğunu belirtti.

Çurkin basın mensuplarına bir açıklama yaparak, “Bunun Annan’ın kararı olduğunu öğrendik. İstifa etmeyi seçmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Biz Kofi Annan’ın çabalarına çok güçlü bir destek verdik. Görev süresinin bir ayı daha var ve umarım bu ay olabildiğince etkili kullanılacaktır” dedi.

Rus diplomat, Ban’ın Annan’ın yerine bir temsilci arıyor olmasının cesaret verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Annan'ın görevini bırakması, Suriye'de 17 aydır devam eden çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki umutların tükendiği şeklinde yorumlandı.