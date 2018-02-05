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Dünya

Vatikan : Samimi bir görüşme oldu

Esma Çakır / Vatikan, 5 Şubat (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francesco’nun bu sabah yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Vatikan Şehir Devleti’nden resmi açıklama yapıldı

05 Şubat 2018 18:54

Esma Çakır / Vatikan, 5 Şubat (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francesco’nun bu sabah yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Vatikan Şehir Devleti’nden resmi açıklama yapıldı.
Vatikan Basın Ofisi’nin açıklamasında, “samimi” bir ortamda geçtiği belirtilen görüşmede, iki liderin, ikili görüşmelerinde, \"Türkiye’nin durumu ve bu ülkedeki Katolik azınlığın koşulları ve çok sayıda sığınmacıyı ağırlaması ve bunun getirdiği zorluklar\"ın ele alındığı vurgulandı.
Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin de liderlerin konuştuğu konular arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, \"özellikle Kudüs üzerinde durulduğu, barışı desteklemenin ve insan haklarına saygı duyarak ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde diyalog ve müzakere ile bölgede istikrarın sağlanması gerektiğinin altının çizildiği\" de belirtildi.
Erdoğan, Papa’nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Dışilişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüştü.

 

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