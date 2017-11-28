Van'da Geri Dönüşüm Sokağı açıldı

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi, \'Geri Dönüşüm Sokağı\'nı ziyarete açtı. Pet şişe kapaklarından tablo, araç lastiklerinden masa, varillerden sandalye, çöp kutularından kitaplık, tencere ve tavalardan duvar saatleri ile baştan sona süslenen sokak, büyük ilgi gördü.

İpekyolu Belediyesi, Van\'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir sokağı yeniden düzenledi. Daha önce terzi, kozmetikçi ve çeşitli süs eşyalarının satıldığı işyerleri bulunan sokağa \'Geri Dönüşüm Sokağı\' adı verildi. Belediye çalışanları ve ressamların yaklaşık 1 ay süren çalışmalarıyla pet şişelerin kapakları kullanılarak, Salvador Dali\'nin \'Belleğin Azmi\', Osman Ahmet Hamdi Bey\'in \'Kaplumbağa Terbiyecisi\', Vermeer\'in \'İnci Küpeli Kız\' ve Leonardo Da Vinci\'nin \'Mona Lisa\' tablolarının kopyaları büyük bir titizlikle duvarlara işlendi. Ayrıca, pet şişelerden saksı, araç lastiklerinden masa, varillerden sandalye, çöp kutularından kitaplık, tencere ve tavalardan duvar saatleri yapılarak sokağa yerleştirildi. Geri dönüşüm için de sokağa cam, kağıt, pil, plastik, atık yağ ve bayat ekmek depolama üniteleri yerleştirildi.

Sokağın açılışı bugün İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve davetliler tarafından yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Öztürk, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Van\'ın merkezinde geri dönüşümlerden oluşturulan bir sokağı hizmete açıyoruz. Buradaki amacımız geri dönüşüm ile alakalı toplumda vatandaşlar, öğrenciler, gençler arasında bir farkındalık oluşturmak.Tüketen bir toplumuz ama tükettiğimizin bır kısmını da geri dönüşüm ile çevreye ve ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 2016 yılında günde 1 ton çöpü geri dönüşüme kazandırırken, 2017\'de bu rakam 15 tona yükseldi. Dolayısıyla tonlarca geri dönüşümü Van\'a ve ekonomiye kazandırdık. İpekyolu Belediyesi olarak yılda 12 ton atık yağ topluyoruz. 2017 yılında 400 kilo atık pil topladık. Belediye olarak yılda 60 ton bayat ekmek toplayıp hayvanlara veriyoruz. Burada kullanılan tüm malzemeler geri dönüşümden, kullanılmayan malzemeden oluşturuldu. Bu sokakta 4 tane resim var. Bunlar için de 50 bin adet kapak kullanıldı.\"

Ziyaretçiler de sokağın yeni halini beğendiklerini söyledi.



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