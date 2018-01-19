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Eğitim

Van'da 312 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA)- VAN ve ilçelerinde yaklaşık 312 bin öğrenci yarıyılda karne sevinci yaşadı

19 Ocak 2018 16:14

Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA)- VAN ve ilçelerinde yaklaşık 312 bin öğrenci yarıyılda karne sevinci yaşadı.
Van ve ilçelerinde 1400 okulda yaklaşık 312 bin öğrenci, karne alıp yarıyıl tatiline çıktı. Edremit ilçesinde 310 öğrencisi olan ve 20 öğretmenin görev yaptığı bir özel meslek ve teknik Anadolu lisesinde de karne heyecanı yaşandı. Okul birincisi 9. sınıf öğrencisi Derya Dalmaz\'a ödülü verildi. Karnesini ve ödülünü sınıf öğretmeni Onur Guntin\'in elinden alan 9/I Sınıfı öğrencisi Derya Dalmaz, başarısını öğretmenlerine ve okuluna borçlu olduğunu söyledi. Öğretmen Guntin ise Derya Dalmaz\'ın göstermiş olduğu yüksek performansından dolayı okul birincisi seçildiğini, sınıf öğretmeni olarak gururlandığını söyledi.
Karnelerini alan öğrenciler, okul önünde öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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