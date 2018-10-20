Van'da 249 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN\'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesi Karahisar Mahallesi\'nde plakası tespit edilen şüpheli minibüs ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Karahisar Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli minibüsü yakın takibe aldı. Takip sonucunda yakalanan minibüste 38 kaçak göçmenle 1 organizatör yakalandı.

Jandarma ve polis ekipleri ekipleri, Başkale, Gevaş, Tuşba ve Özalp ilçelerinde de yol kontrolleri yaptı. Yapılan kontrollerde 4 ilçede 211 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 249 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



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