Valerien Ismael: Beşiktaş çok daha iyi olacak

Beşiktaş ile ilk maçına Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında çıkan Valerien Ismael mücadeleyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, "Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mentalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız." dedi.

"İlk maçta bazı sorunlar yaşadık." diyen Fransız teknik adam, "Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Daha güzel şeyler olacak." diye konuştu.

"Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım." diyen Valerien Ismael, "Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.