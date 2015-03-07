Vajinasından yoğurt üretti!

Spermi en temel yemek bileşeni olarak kabul eden Natural Harvest (Doğal Hasat) adlı kitaptan yola çıkarak, “Neden kadın salgılarını da yemek malzemesi olarak kullanmayalım?” sorusunu soran ve Wisconsin Üniversitesi doktora öğrencisi Cecilia Westbrook sağlıklı bakteriler ve mikro-organizmalarla dolu olduğunu belirttiği vajinasında yoğurt üretti!

complex.com’da yer alan habere göre, konunun uzmanlarından Janet Jay'e olayı söyle açıkladı:

"Her vajina binlerce çeşit bakteri ve organizmaya ev sahipliği yapar. Bu organizmalar laktik asit, hidrojen peroksit ve vajinayı sağlıklı tutan diğer maddeleri üretirler. Vajinada bulunan en baskın bakteri laktobasil'dir. İlginçtir ki, bu bakteri aynı zamanda süt, yoğurt ve peynir yapımında da kullanılıyor.

Cecilia'nın vajina kimyası hakkında bilgili olduğunu görebiliyorum çünkü laktobasilinden yapacağı yoğurdu yemek sağlığı için oldukça faydalı bir şey. Bunun nedeni faydalı bir bakteri olan ve mideye girdiği zaman bağırsaklarımızı daha sağlıklı bir hale getirildiği düşünülen probiyotiklerdir.

"Bir araya getirme metodu" tahta bir kaşık ile gerçekleştirilmiş. Cecilia önce pozitif kontrol (starter kültüründe olduğu gibi gerçek bir yoğurtla) yapmış ve ardından negatif kontrol (katkısız süt) ile kendi bedeninin üretimi olan maddeyi bir araya getirmiş. Yoğurt gece boyunca bekletilmiş ve sabaha bir kase yoğurt hazır hale gelmiş.”

Peki bu yoğurdun tadı nasıl? Cecilia'ya göre vajinasından yaptığı yoğurt ekşi, keskin ve neredeyse acı bir tat bırakmış ağzında. Söylediğine göre Hindistan yoğurdunun tadına oldukça benziyormuş bu tat. Bu nedenle Cecilia yoğurdunu yaban mersinleri ile birlikte yemiş.