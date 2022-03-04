Vahit Kirişçi kimdir?

Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamayla Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişçi, 22. ve 23. dönem Adana Milletvekilliği görevini yürütmüştü.

4 Aralık 1960 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Vahit Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi.



Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.



Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.



22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 tarihi itibariyle Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

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