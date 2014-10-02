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Spor

Vahid Halilhodzic sahadan atıldı

UEFA Avrupa Ligi maçında Legia Varşova'yı ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktörü Vahid Halilhodzic, hakem tarafından tribüne gönderildi

02 Ekim 2014 23:52

Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, pozisyonlar sonrasındaki itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.

Avni Aker Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Legia Varşova maçının 45. dakikasında temsilcimizin Bosna Hersekli teknik direktörü Halilhodzic itirazları nedeniyle Macar hakem Viktor Kassai tarafından tribüne gönderildi.

Hakemin bu kararına da itiraz eden Boşnak teknik adam uzun süre tribüne çıkmadı. Oyunu başlatmak için Halilhodzic'in tribüne çıkmasını bekleyen Macar hakem Boşnak teknik adamı 4. hakem aracılığıyla uyardı.

Sinirli bir şekilde tribüne çıkan Vahid Halilhodzic burada da itirazlarını sürdürdü.

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