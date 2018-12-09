Uzungöl'de kış güzelliği

Emre KOLTUK/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'ün yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl\'de doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Bölgeyi ziyaret eden bir grup öğretmen, soğuk havada ısınmak için horon oynadı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yaz döneminde olduğu gibi kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl\'ün yüksek kesimleri, yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Göl çevresindeki çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması, ortaya doyumsuz bir manzara çıkardı. Ziyaretçiler bu güzel manzarının keyfini çıkarıyor.

Hafta sonunu Uzungöl\'de geçiren öğretmen bir grup da göle hâkim tepede yapılan seyir terasında manzarayı izledi. Grup daha sonra soğuk havda ısınmak için horon oynayarak doyasıya eğlendi.

Öğretmen Şenol Türkyılmaz, keyifli bir hafta sonu tatili geçirdiklerini belirterek, \"Arkadaşlarımızla hafta sonu kaçamağı yaptık. Buraya geldiğimize değdi. Yaza göre daha güzel görüntüler var. Kışın Uzungöl daha sessiz ve daha huzurlu. Manzara muhteşem\" dedi.

Derya Türkyılmaz da, \"Ben Uzungöl’e 4 mevsimde de geldim. Uzungöl’ün en huzurlu, kafa dinlenecek hali kış mevsimi. Kışın burası daha sakin, etraf daha temiz\" diye konuştu.

Öğretmenlerden Tuğrul Dinçer ise, \"Uzungöl’e her yaz geliyorum. Bir de kışın gelip görmek istedim. Yaz mevsimine göre çok daha sakin, çok daha güzel. Ayrıca karlı hali çok güzel görünüyor. Yürüyüş yolu ve seyir terası da çok güzel olmuş\" diyerek manzaraya hayran kaldığını söyledi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında \'tabiat parkı\' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

FOTOĞRAFLI