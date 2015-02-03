Uzun yaşamın sırları



Uzun bir gövde, sivri uçlu bir "burun" ve lezzetli yumurtalar: Mersin Balıkları genellikle havyarın kaynağı olarak biliniyorlar. Bu balıklar 100 yaşına kadar yaşayabiliyorlar ki bu katettikleri binlerce kilometre göz önüne alındığında daha da etkileyici bir süre. Mersin Balıkları yumurtlama özelliğine sahip, yani tatlısuda doğuyorlar ve yaşamlarını devam ettirmek için okyanuslara yüzüp sonunda üremek için yine evleri olan sulara dönüyorlar.

Uçmak, formda kalmak için iyi bir yönteme benziyor. En uzun yaşayan hayvan türleri arasında birçok kuş türü var; örneğin gri papağanlar 70 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Bilinen en yaşlı Kakadu, Londra Hayvanat Bahçesi’nde 80 yaşına kadar yaşadı. Kuzgunlar ise 90 yıldan uzun bir süre yaşabiliyor.

Grönland Balinaları 200 yıla kadar yaşabiliyorlar. Ancak tam yaşlarını kestirmek zor olabiliyor; araştırmacıların bunun için balinanın gözünün bir biyokimyasal analizini yapması gerekiyor. Ancak bazen bir tesadüf yaşlarını tespit etmek için yeterli olabiliyor. Örneğin birkaç yıl önce bir Grönland Balinası’nın etinde 1890’lı yıllardan bir zıpkın parçasına rastlandı. Yani bu balinanın yaşı kesinlikle 100’den fazlaydı!

Fillerin 'en insancıl' özellikleri

Filler sürüler halinde yaşayan ve hemen hemen hiç düşmanı olmayan birkaç vahşi türden biri. Kaçak avcılar tarafından katledilmezlerse 70 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Yetişkin bir dişinin liderliğinde Afrika’nın geniş çayırlarında su ve taze çimen arayarak dolaşıyorlar. Bu hayvanların belki de en insancıl özellikleri ise sürülerinden bir filin öldüğü yerden geçerken durup ağlamaları.

100 yıldan uzun yalnız bir hayat yaşadı: Galapagos takım adalarından Pinta’da "Yalnız George" olarak bilinen dev su kaplumbağasının (Chelonoidis nigra abingdonii) uzun süre türünün son örneği olduğu sanıldı. Bu kaplumbağa yalnız olsa da oldukça popülerdi ve ölümünden sonra dahi korunup sergilendi. Diğer dev kaplumbağalar ise daha da uzun yaşadı: Galapagos kaplumbağası Harriet 2006’da öldüğünde 175 yaşındaydı.

410 yaşında

Bulunan en yaşlı sert deniz kabuğu tam 410 yaşında! Her yıl kabuğunun kenarında bir başka halka oluşuyor. Araştırmacılar geçen yüzyılların iklimi ya da deniz koşulları hakkında bu eski okyanus deniz kabuklarına bakarak bir şeyler öğrenebiliyorlar.

Bu deniz süngeri oldukça yavaş büyüyor ancak oldukça uzun bir süre hayatta kalabiliyor. Scolymastra joubini, Antarktika Okyanusu’nun dibinde yaşıyor ve diğer bütün hayvanlardan daha yaşlı: Tahmini bin yaşında! Alfred Wegener Enstitüsü’ndeki araştırmacılar süngerin yaşını hesaplamak için süngerin oksijen alım oranından yararlandı.

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