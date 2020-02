Uzman Dr. Alyamaç: Sonbahara geçişte cilt derinlemesine temizlenmeli

BURSA, (DHA)- DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, \"Sonbahar aylarında vücut metabolizması yavaşlar, cildin kendini yenileme kapasitesi azalır ve ölü dokular cilt üzerinde birikir. Bu sebeple cildin derinlemesine temizliği gereklidir\" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, sonbaharda cilt bakımının önemine dikkat çekti. Yazdan soğuk havalara geçiş yapıldığı bugünlerde cildin yeni mevsime hazırlanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gökçen Alyamaç, \"Bu iki işlemin aralıklı yapılması gerekiyor. Medikal cilt bakımları ile desteklemesi lazım. Cildi yıpratmadan temizlemek için cilt yapısına uygun yüz yıkama jellerinden yardım alınabilir. Sonbahar aylarında vücut metabolizması yavaşlar, cildin kendini yenileme kapasitesi azalır ve ölü dokular cilt üzerinde birikir. Bu sebeple cildin derinlemesine temizliği gereklidir. Özellikle yağlı ve akneli ciltlerde bu problem daha çok görülmektedir\" diye konuştu.

Sonbahar bakımının en önemli ikinci aşamasının cildi nemlendirmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Alyamaç, şunları kaydetti:

\"Sonbaharda, cilt kuruluğu artar. Bilhassa kuru cilt yapısına sahip ya da alerjik bünyeli kişilerde kuruluk daha çok hissedilir. Bazen cilt kuruluğuna bağlı egzamalar, kaşıntılar ve döküntüler meydana gelebilir. Cilt kuruluğu cildin hızlı yaşlanmasına, sarkmasına yol açabilir. Harici sürülen kremler ya da losyonlar her zaman iyi bir nemlendirme sağlamayabilir. Cildin etkili bir biçimde nemlendirilmesi için en iyi yöntem mezoterapidir. Orta ve ileri yaşlarda mezoterapi yöntemi ile cilde nem veren ve esnekliğini sağlayan özel karışımlar cilt altına enjekte edilir. Mezoterapi cildin durumuna göre 2-4 haftada bir olmak üzere, toplam 4-6 seans yapılabilir. Daha genç cilt tiplerinde ise cildi destekleyen ve yapısını güçlendiren özel vitamin enjeksiyonları uygulanmalıdır. Cildin nemlendirilmesi, yaz aylarındaki güneşe karşı cildimizin korunmasında oldukça önemlidir. Günümüzde her zaman genç ve canlı ciltlere sahip olmak için kendimiz de daha fazla bilinçlenmeli ve cildimizi dinlemeliyiz.\"

Dermatoloji uzmanı tarafından peeling sonrası arınmış ve temizlenmiş cilde reçete edilen ev bakım ürünler ile bu etkinin uzatılabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Gökçen Alyamaç, şöyle dedi:

\"Bu ürünler arasında özellikle akşamları retinoik asit içerikli ürünler ve beraberinde leke önleyici ürünler, gündüzleri ise C vitamini içerikli ürünler ve güneş koruyucular olmazsa olmazlardır. Dermatolojide yüzün bölgesine göre uygulama yapmak prensiptir. Mesela bütün yaz kaşlarını çatmış veya göz çevresini kırıştırmış olan kişilere kadın veya erkek kas gevşetici bir ilaç olan botulinum toksin enjeksiyonu uygun olacaktır. Yüzün orta hattında çökmeler veya derin nem kayıpları varsa hyaluronik asit dolgular ve vitamin enjeksiyonlarıyla bu alanlara destek verilebilecektir.\"

Uzm. Dr. Gökçen Alyamaç, C vitamini almak, kış aylarında A, E vitamini ve selenyumu birlikte tüketmek, bol bol nar, portakal yemek gerektiğini sözlerine ekledi.



