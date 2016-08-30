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Yaşam
Deutsche Welle

Uzaydan gelen sinyal tartışma yarattı

Rusya’daki bir radyo teleskop, 95 ışık yılı uzaktan gelen “güçlü bir sinyal“ yakaladı. Eğer sinyal yapaysa bunun insanoğlundan daha gelişmiş bir uygarlıktan gelmiş olabileceği kaydediliyor.

30 Ağustos 2016 19:10


Rusya'da dünya dışı yaşam için tarama yapan bir radyo teleskop, Dünya'ya 95 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldızın yakınlarından gelen ”güçlü bir sinyal“ yakaladı.

Sinyalin Güneş'e benzeyen ve HD 164595 adı verilen yıldızın yakınlarından geldiği kaydedildi. Şu ana dek söz konusu yıldızın etrafında bir gezegenin döndüğü ancak daha fazla gezegenin de olabileceği belirtildi.

Centauri Dreams adlı internet sitesinin yazarı Paul Gilster, yapılan keşif kamuoyuna yeni duyurulsa da aslında Rusya Zelenchukskaya'daki RATAN-600 teleskopu tarafından geçen yıl keşfedildiğini söyledi.

Gilster, “Kimse bunun uzaylı bir medeniyetin işi olduğunu iddia etmiyor, ancak daha fazla incelemeye değer” şeklinde konuştu.

İkinci tip uygarlıktan mı geliyor?

Uzmanlar, sinyalin ne anlama geldiği ya da tam olarak nereden geldiğini söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor. Gilster, “Ancak sinyal, RATAN-600 araştırmacılarının bu hedefi sürekli izleme çağrısı yapacağı kadar provokatif” değerlendirmesinde bulundu.

Keşfin, 27 Eylül'de Meksika'nın Guadalajara kentindeki 67'inci Uluslararası Uzay Kongresi'nin ana tartışma konularından biri olması bekleniyor.

Gilster, “Sinyalin gücüne bakarak araştırmacılar, bunun izotropik bir radardan geldiğini söylüyor. Bu ancak Kardaşev tipi 2 medeniyeti için mümkün olabilecek bir güç” dedi. Bu, medeniyetlerin gelişiminin Sovyet astronom Nikolay Kardaşev’in ismiyle adlandırıldığı bir ölçek. 2. tip bizim medeniyetimizden daha fazla gelişmiş bir uygarlık olarak nitelendiriliyor.

11 gigahetzlik sinyal

Teksas A&M Üniversitesi astronomlarından Nick Suntzeff, Ars Technica adlı dergiye verdiği röportajda, 11 gigahetzlik sinyalin ordu tarafından kullanılan radyo spektrumunun bir parçası olarak gözlemlendiğini söyledi.

Suntzeff, “Eğer bu gerçek bir astronomik kaynaksa, oldukça garip. 11 gigahetzde kimin ve ne yayını yaptığını ancak tanrı bilir” dedi.

CNN International'a konuşan METI International Başkanı astronom Douglas Vakoch ise “HD 164595'ten gelen sinyal muhteşem çünkü Güneş'e benzeyen bir yıldızın yakınlarından geliyor. Ve eğer yapaysa ancak insanoğlundan daha gelişmiş bir uygarlık tarafından üretilebilecek derecede güçlü” dedi. METI International, dünya dışı yaşam konusunda araştırmalar yapan bir kuruluş.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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